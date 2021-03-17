الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول بمجموعات الكونفدرالية

حقق الأهلي بنغازي فوزه الأول بدور المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي أحتضنها ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة .

وسجل اللاعب جبريل مرسال هدف المباراة الوحيد بعد أنطلاق المباراة بثلاث دقائق ، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع أنيمبا النيجيري فيما يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المجموعة بأربع نقاط .

وسيخوض ممثل ليبيا البطولة الأفريقية مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في الرابع من أبريل المقبل على ملعب شهداء بنينا للمرة الأولى منذ عدة سنوات وذلك عقب رفع الحظر عن الملاعب الليبية .

ويأمل الأهلي بنغازي مواصلة مشواره في البطولة الأفريقية والتأهل إلى ربع النهائي بعد تقديمه أداءاً مشرفاً للكرة الليبية رغم نقص التحضيرات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية