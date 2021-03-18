بهدف زمرينا .. الأهلي  يسقط  وفاق سطيف الجزائري  بدور المجموعات

القاهرة 18 مارس 2021 ( وال ) – أسقط ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية لفرق المجموعة الأولى، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على أرضية ملعب بيتر سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

زمرينا والهدف الوحيد

منذ صافرة حكم اللقاء، بدأ واضحاً وجلياً أن الأهلي أكثر رغبة في التقدم على صعيد النتيجة، باحثاً في الوقت نفسه ، عن تخطي وتفادي خسارته في الجولة الأولى والتي تلقاها من أنيمبا النيجيري بهدفين لهدف.

ممثل ليبيا فريق الأهلي ومن خطي واضح في التغطية الدفاعية ،نجح مهاجمه ( جبريل مرسال ) والشهير بـ زمرينا الوصول إلى شباك الحارس ( سفيان خضيرية )،وذلك في الدقيقة ( 2 ) بعد أن استفاد من الكرة الملعوبة من العمق، وحالة الأرتباك لمدافعي وفاق سطيف، مغيراً بذلك لوحة الأهداف لصالح المشوار الطويل.

في المقابل، وفاق سطيف تحرير من مناطقة الدفاعية، وتعليمات مدربه ( نبيل الكوكي ) لم تتوقف ، سعياً منه إلى التعديل، وأن تعود المباراة إلى نقطة الصفر كيفما بدأت، وعند الدقيقة ( 10 ) كاد الأهلي إضافة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى ( محمد العكشي )لكن الأخير تصويبته علت الخشبات الثلاثة للحارس.

عمورة يفشل في التعديل

ووقف الحظ أمام لاعب وفاق سطيف ( محمد الأمين عمورة)، والذي صوب كرة قوية من داخل مناطق الجزاء ارتطمت بعارضة الحارس ( مراد الوحيشي )، ليفشل بذلك اللاعب ذاته في تعديل النتيجة ، وذلك عند الدقيقة ( 32 )، لتنتهي بعدها مجريات الشوط الأول على واقع هدف زمرينا.

الحصة الثانية من المواجهة الجزائرية الليبية جاءت أسرع من سابقتها، أذا كانت الأفضلية والفاعلية الهجومية لفريق وفاق سطيف، ومع بلوغ الدقيقة ( 57 ) مرت رأسية اللاعب ( علي يوسف ) فوق عارضة ( سفيان خضيرية )، وعند الدقيقة ( 61 ) ارتطمت تصويبة الغاني ( دانيال لوموتي ) باللاعب ( محمد العكشي ).

البطاقة الحمراء

وظهر الغاني ( دانيال لوموتي ) مجدداً ، ليتمكن الحارس ( مراد الوحيشي ) من إبعاد تصويبته ، وذلك عند الدقيقة ( 72 )، وكادت الدقيقة ( 81 ) أن تحمل الجديد للأهلي، سيما أن اللاعب ( طه الشريف ) لم يتمكن من السيطرة من العرضية التي نفذها البديل ( معاذ الشيخي ) لتذهب الكرة بمحاذاة القائم الإيسر.

هذا وأشهر حكم اللقاء المغربي ( عادل زوراق ) في مناسبتين ، الأول كانت للاعب وفاق سطيف ( حسام غشة )، وذلك عند الدقيقة ( 68)، والثانية من نصيب لاعب الأهلي ( عبد الله العرفي )، وذلك مع مطلع الدقيقة ( 76 ).

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى ( 3 ) نقاط، محتلاً المرتبة الثانية، فيما تجمد رصيد فريق وفاق سطيف عند نقطة وحيدة، في الترتيب الأخير للمجموعة الأولى. ( وال – القاهرة ) س أ/ ر ت

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