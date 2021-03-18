خاص| وكالة الأنباء الليبية تتابع تدريبات المنتخب الليبي تتابع تدريبات المنتخب الأول لكرة القدم في بنغازي

بنغازي 18 مارس 2021 (وال)- تابعت وكالة الأنباء الليبية “وال” أمس الأربعاء، تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي.

تحت قيادة وعيون المدرب الصربي زوران، وذلك تأهبًا للقاء نظيره التونسي يوم الخميس 25 مارس الجاري ضمن حساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا.

وصرح مدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم كمال الترهوني – لوكالة الأنباء الليبية – قائلا: “أشكر وكالة الأنباء الليبية لمتابعتها تدريبات منتخبنا الأول .. في البداية وكل الامتنان لمن كان في استقبالنا هنا ببنغازي منذ يومين، ومن كل الأندية وجماهيرها والتي كانت في منتهى الروعة”.

ويضيف الترهوني: “بداية التدريبات الآن مع اللاعبين المحليين، وما ترونه من نقص في العدد يرجع إلى ارتباط المحترفين بالتزاماتهم مع أنديتهم، وسيتم التحاقهم بالمنتخب تباعًا، حيث سيلتحق غدًا أنيس سلتو ومحمد الترهوني ويوم 20 مارس حمدو الهوني، ومحمد صولة، ومن ثم أحمد المقصي ومعتصم صبو، ويوم 21 مارس سيلتحق سند الورفلي، ومؤيد اللافي، ومعتصم المصراتي، وكل اللاعبين سيكونون في الموعد باستثناء الحارس محمد نشنوش لعدم جاهزيته”.

وأكد الترهوني أن مباراة منتخب الوطني أمام تونس، لا تقبل القسمة على اثنين، ولا من الفوز فوق أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال