“تشيلسي وبايرن” يُكملان فرق ربع نهائي أبطال أوروبا

تقرير 218

تأهّل “تشيلسي” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدّد فوزه على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل، والتي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن إياب ثمن النهائي.

وافتتح المغربي حكيم زياش، أول أهداف المباراة بعد مرور 34 دقيقة، مستغلاً هجمة مرتدة وعرضية من تيمو فيرنر، وأضاف الظهير إيمرسون بالميري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع؛ ليضمن “البلوز” التواجد في ربع النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون ردّ، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ليتأهّل بمجموع المباراتين بثلاثية دون ردّ.

من جهته، حجز حامل اللقب “بايرن ميونيخ”، مقعده في دور الثمانية، بعدما تغلب على لاتسيو، بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن إياب دور الـ 16.

وافتتح هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 33 من علامة الجزاء، وأضاف الكاميروني تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ 73، وقلّص الفريق الإيطالي النتيجة في الدقيقة الـ 82.

وأكمل الفريق البافاري عقد المتأهلين إلى دور الثمانية؛ ليُواصل حملته نحو الدفاع عن لقب الموسم الماضي بعد الفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف مقابل هدفيْن.

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