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إنتر يُعلن إصابة قائده وحارسه “هندانوفيتش” بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إنتر إصابة قائده وحارسه، سمير هندانوفيتش، بفيروس “كورونا”، وذلك عقب إصابة زميله في الفريق، دانيلو دامبروزيو .

وأوضح إنتر، في بيان رسمي، أن هندانوفيتش أُصيب بفيروس “كورونا”، عقب الاختبارات الدورية، التي تجري للاعبين والطاقم الفني والإداري، مشيرًا إلى أنه سيخضع للعزل الصحي بمنزله، بحسب البروتوكول الصحي.

وكان “هندانوفيتش”، قد شعر بأعراض إنفلونزا خلال تدريبات الفريق قبل أن يجري الفحص الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يُشارك الحارس الروماني، يونت رادو، أساسيًا، خلال مباراة متصدّر الدوري الإيطالي أمام “ساسولو”، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 28.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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