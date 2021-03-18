استعدادًا لمباراة تونس.. المنتخب الوطني يُواصل تحضيراته

يُواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمواجهة المرتقبة، التي ستجمعه بنظيره التونسي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وخاض المنتخب، مساء أمس، حصّته التدريبية الثانية بالملعب الجانبي في المدينة الرياضية بنغازي، تحت قيادة المدرب زوران فيليبوفيتش، وبحضور كافة اللاعبين المحليين، عدا لاعبي الأهلي بنغازي المتواجدين رفقة فريقهم، الذي التقى وفاق سطيف الجزائري ضمن الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وحصد المنتخب الوطني من المباريات الأربع الماضية، ثلاث نقاط فقط في مجموعات “الكان”، بخسارته أمام تونس وغينيا الاستوائية وفوزه على تنزانيا.

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