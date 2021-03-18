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استعدادًا لمباراة تونس.. المنتخب الوطني يُواصل تحضيراته

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمواجهة المرتقبة، التي ستجمعه بنظيره التونسي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وخاض المنتخب، مساء أمس، حصّته التدريبية الثانية بالملعب الجانبي في المدينة الرياضية بنغازي، تحت قيادة المدرب زوران فيليبوفيتش، وبحضور كافة اللاعبين المحليين، عدا لاعبي الأهلي بنغازي المتواجدين رفقة فريقهم، الذي التقى وفاق سطيف الجزائري ضمن الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وحصد المنتخب الوطني من المباريات الأربع الماضية، ثلاث نقاط فقط في مجموعات “الكان”، بخسارته أمام تونس وغينيا الاستوائية وفوزه على تنزانيا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • غير خلوا وأعطوا فرصة ل اللاعبين يصلوا فالمساجد او في صالات التبديل بس …!!!
    حتى الادارات الرياضية بدت عاءدون ومتجنسين – معاد انعرفوا الليبين من الدخيل عليهم – !!!

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