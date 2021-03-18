“السلتو” يصل بنغازي لتعزيز صفوف المنتخب الوطني

وصل المحترف الليبي في صفوف الفتح الرباطي المغربي، أنيس السلتو، إلى مدينة بنغازي للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، الذي يستعدّ لمواجهة منتخب تونس في الجولة الخامسة من تصفيات “الكان”.

“السلتو”، الذي ابتعد عن مباراتيْ المنتخب الماضيتيْن أمام غينيا الاستوائية؛ عاد مُجدّدًا لصفوف المنتخب الوطني، الذي يقوده حاليًا المنتنغري، زوران فيليبوفيتش.

ويستعدّ المنتخب الوطني لموقعة تونس التي ستُقام في ملعب بنينا في 25 مارس الجاري، حيث يُجري تحضيراته في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي.

وعلى غرار “السلتو”؛ ستصل، في الساعات القادمة، بقية المحترفين، يتقدمهم الثنائي مؤيد اللافي وحمدو الهوني.

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