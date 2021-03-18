رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يجتمع بلجنة المسابقات ولجنة التحكيم ورؤساء الاتحادات الفرعية

بنغازي 18 مارس 2021 (وال)-عقد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، اجتماعًا عبر تطبيق “zoom”، مع لجنة المسابقات ولجنة التحكيم ورؤساء الاتحادات الفرعية، لبحث استعدادات لتنظيم بطولة الأندية الليبية بمدينتي مصراته وبنغازي للموسم رياضي 2021.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إدارة قرعة البطولة عبر موقع الإلكتروني، ولا يستطيع أي نادي المشاركة ما لم يكن مسجل بالمنظومة الرئيسية الخاصة بالاتحاد الليبي للكاراتيه.

يُشار إلى أن البطولة ستقام تحت شعار”الوحدة الوطنية ” خلال الفترة من السابع حتى الثامن من شهر أبريل بمدينة مصراته، وخلال الفترة من التاسع حتى العاشر من شهر أبريل بمدينة بنغازي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال