زوران فيليبو فيتش يستدعي الوحيشي لمعسكر الفرسان

استدعى مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم زوران فيليبو فيتش حارس فريق الأهلي بنغازي مراد الوحيشي لمعسكر المنتخب بمدنية بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل بملعب بنينا ضمن تصفيات الكان.

وقد التحق بتدريبات المنتخب الوطني محترف الفتح الرباطي المغربي أنيس سلتو، الذي انضم إلى تدريبات الفرسان وفي انتظار وصول باقي المحترفين لتكتمل صفوف تشكيلة المدرب زوران فيليبو فيتش الذي سيبحث في هذا المعسكر على وضع توليفة المناسبة لتشكيل المنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب التونسي والمنتخب التنزاني.

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