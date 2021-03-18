جماهير الأهلي بنغازي تحتفل بالفوز على وفاق سطيف

خرجت جماهير الأهلي بنغازي في شوارع المدنية احتفالا بالفوز على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جماهير الأهلي بنغازي عبرت عن سعادتها في شوارع المدنية ورضاها التام عن أداء الفريق في ثاني مبارياته الإفريقية والتي حقق فيها أول ثلاث نقاط في دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي سيخوض ثالث مبارياته في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في الرابع من أبريل المقبل والتي ستقام على أرضية ملعب بنينا.

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