“الأخضر” يضمّ اللاعب “حسن ماتا” قادمًا من “الاتحاد”

‬أعلن نادي “الأخضر”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تعاقده مع اللاعب حسن ماتا، قادمًا من فريق “الاتحاد” لمدة ثلاثة مواسم.

“ماتا”؛ لم يستطع أن يحجز مكانًا أساسيًا في الفترة الماضية، رفقة نادي “الاتحاد”، سواءً تحت قيادة المدرب البرتغالي دا كوستا، أو المدرب الحالي أسامة الحمادي.

ولعب “ماتا”، الموسم الماضي، رفقة نادي “الأخضر” قادمًا من نادي “الأنوار” وقدّم عروضًا قويةً وهذا ما جعله محطّ أنظار العديد من الأندية.

ويتصدّر “الأخضر” فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الخمس، التي خاضها وتنقصه مباراةٌ مؤجلةٌ مع “الأهلي بنغازي”، في الأسبوع السادس.

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