المصراتي يتألق في الدوري البرتغالي  

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لفت المحترف الليبي المعتصم المصراتي، لاعب سبورتنج براجا، ا الأنظار خلال مشاركته في الدوري البرتغالي وقدم بصمة كبيرة في منافسات الجولة الأخيرة، واعتبرته وسائل الإعلام المختلفة أحد أبرز المواهب في الدوري البرتغالي.

وتوهج المصراتي هذا الموسم، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري البرتغالي، وكانت انطلاقته الحقيقة مع المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، في 2014، حين اعتمد عليه وأعطاه الثقة ليمثل المنتخب الليبي الأول، وساهم في تتويجه بالشان.

ونتاج لتألق المصراتي تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي، في شهر فبراي الماضي، في تصويت شارك فيه 18 مدرب من فرق الدوري، ويسعى براجا للظفر بترتيب يؤهله لدوري أبطال أوروبا.