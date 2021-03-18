ناديا الجزارة والقرن الأفريقي يؤكدان على ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة

أخبار ليبيا 24

قام وفد من مجلس إدارة النادي الأهلي يترأسه، خالد السعيطي رئيس المجلس، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى النادي الأهلي المصري؛ وذلك عقب فوز أبناء الجزارة على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف وحيد ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية والتي احتضنها ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب المكتب الإعلامي للأهلي بنغازي كان نجم الكرة المصرية السابق ونجم نادي القرن الأفريقي، اللاعب الدولي السابق، محمود الخطيب.

وأوضح النادي الأهلي أن الزيارة جاءت تأكيداً على استمرار العلاقات التاريخية الأصيلة بين الناديين؛ و نُوقشت من خلالها عديد الملفات المشتركة بين الأهليين ، من تعزيز للعلاقات والتعاون فيما بينهما، و فتح قنوات تواصل مباشرة.

و تقدمت إدارة النادي الأهلي بنغازي بالتهنئة لبطل مصر بمناسبة تحقيقه دوري الأبطال و برونزية كأس العالم للأندية، وسط تبادل الطرفان للدروع التذكارية ، في حين أهدى النجم، محمود الخطيب، قميص النادي الأهلي المصري تذكر لنادي المشوار الطويل.

وشدد الطرفان على مواصلة هذه اللقاءات بين الناديين اللذان تجمعهما ألوان واحدة ويحملان اسما واحدا ، و تاريخا أصيلا تجاوز سبعة عقود.