ميلان يتطلع لتخطي مانشستر يونايتد في اليوروباليغ

تقرير 218

ستحمل جولة إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي في طياتها مواجهة بين ميلان الذي سيستضيف مانشستر يونايتد على ملعب السان سيرو ، والآمال معقودة للتأهل لدور الثمانية .

وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد بتعادل يخدم الروسونيري ظاهريا كونه سجل في مرمى الشياطين الحمر خارج قواعده ، إلا أن المفاجآت الأوروبية تظل قائمة إلى غاية نهاية التسعين دقيقة وربما نشاهد أشواطا إضافية من أجل مواصلة الطريق نحو التتويج الأوروبي .

وسيكون الشياطين الحمر مدججين بعودة ماركوس راشفورد الذي غاب عن مواجهة الذهاب، إضافة إلى وبول بوغبا والحارس دافيد دي خيا مع إمكانية عودة لاعب الوسط دوني فان دي بيك، لكن المدرب أولي سولشاير سيفتقد جهود أنتوني مارسيال الذي تأكد غيابه عن المواجهة واستبعد عن قائمة الفريق الذي غادر إلى ميلانو .

أما ميلان الذي يسعى إلى تقديم مواجهة كبيرة كما فعل في موقعة الذهاب سيستعيد جهود عدة لاعبين أبرزهم هاكان تشالهان أوغلو وأنتي ريبيتش الذين شاركوا خلال مواجهة نابولي الماضية والتي خسرها الفريق بهدف دون مقابل ليبتعد عن المنافسة عن لقب الكالتشيو، كما أن المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قد يتواجد على مقاعد الاحتياط بعد غيابه الفترة الأخيرة .

مواجهة تاريخية ستمنح أحد الفريقين بطاقة العبور إلى ربع النهائي ، مواجهة ستكون محطة لتعزيز حلم التتويج الأوروبي هذا الموسم وضمان التأهل لدوري الأبطال دون عناء مع انتظار إجراء القرعة الجمعة المقبلة .

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