الصداقة يخوض مباريات ودية أبرزها مع المنتخب الوطني في بنينا

أخبار ليبيا24

كشف، مدير الكرة بنادي الصداقة، صلاح بونباء، عن سلسلة من اللقاءات الودية يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار المحافظة على لياقة اللاعبين في ظل التوقف الطويل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويستهل الصداقة مشوار اللقاءات الودية بخوض مباراة اليوم الجمعة أمام الأفريقي في درنة، وذلك على أرضية ملعبه في شحات عند الساعة 3.30 مساءً.

وقال بونباء، لأخبار ليبيا24، إن الصداقة سيخوض السبت مباراة مع المنتخب الليبي على ملعب شهداء بنينا عند الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف، أن الصداقة سيلتقي الصقور نهاية الأسبوع على ملعب شحات وفي الأسبوع القادم سيذهب الفريق إلى درنة لملاقاة الأفريقي على ملعبه وإلى طبرق لمواجهة الصقور على ملعبه.

وكشف مدير الكرة بنادي الصداقة، عن استعدادات النادي للتعاقد مع 3 محترفين أفارقة، كما تم التعاقد مع المخضرم إبراهيم العبيدي (ويشي).