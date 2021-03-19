منتخبنا الوطني يواصل استعداداته لمواجهة تونس بمدينة بنغازي

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بمعسكره الداخلي بمدينة بنغازي استعدادا لمباراة تونس يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون.

وكان مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم زوران فيليبو فيتش قد استدعى حارِس فريقِ الأهلي بنغازي مراد الوحيشي كما التحق اللاعب المهاجم أنيس سلتو ” لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق الفتح الرباطي المغربي بمعسكر المنتخب في انتظار التحاق بقية اللاعبين المحترفين.

يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل المركز الأخير بالمجموعة وبرصيد ثلاث نقاط بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد عشر نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار