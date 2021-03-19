شاكة وأبونوارة يعقدان مؤتمرا صحفيا لعرض برنامجهما الانتخابي

يعقد المرشحان لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم إبراهيم شاكة وجمال أبونوارة غدا السبت مؤتمرا صحفيا وذلك من أجل عرض برنامجيهما الانتخابيّين.

شهدت الانتخابات في هذه المرة منافسة سبعة مترشحين على مقعد الرئاسة، وهم الرئيس الحالي للاتحاد عبد الحكيم الشلماني، والرئيس السابق أنور الطشاني، ووكيل وزارة الشباب والرياضة الليبية الأسبق إبراهيم شاكة، واللاعب الدولي السابق جمال أبونوارة، والحكم الدولي السابق نصر الدين قرين، بالإضافة إلى الطيب أميمة وعبد القادر منصور تكه.

يشار إلى أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام بمدينة طبرق، في السابع والعشرين من مارس الجاري.

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