منتخبنا الوطني للملاكمة يصل إلى كينشاسا للمشاركة في البطولة الإفريقية

وصلت إلى العاصمة الكونغولية ” كينشاسا ” بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة وذلك للمشاركة في البطولة الأفريقية, التي ستنطلق منافساتها غد السبت.

وكان منتخبنا قد اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه بالجمهورية التونسية, والذي استمر أسبوعين أجرى خلاله عددا من المنازلات الودية مع ملاكمين تونسيين لكسب التجربة قبل خوض في منافسات البطولة الإفريقية المرتقبة.

يذكر أن منتخبنا الوطني للملاكمة سيشارك في البطولة بثمانية ملاكمين وهي أكبر بعثة ليبية تشارك في البطولة الإفريقية والتي غاب عنها قرابة الاثنين وأربعين عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار