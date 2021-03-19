“دينامو زغرب” يُنهي مُغامرة “توتنهام” الأوروبية

أطاح “دينامو زغرب”، بضيفه “توتنهام، من مسابقة اليوروباليغ، بعدما قلب خسارة الذهاب بثنائية لفوز بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ماكسيمير ستاديون” في العاصمة الكرواتية.

وافتتح “دينامو زغرب” أهداف المباراة في الدقيقة الـ 62 عن طريق ميسلاف أورسيتش، بطريقة رائعة، وعاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق؛ ليقود فريقه للعب الأشواط الإضافية بعد التعادل بهدفيْن لمثلهما في مجموع المباراتيْن.

وخلال انطلاق الشوط الإضافي الثاني؛ عاد “أورسيتش” لتسجيل الهاتريك بعد مجهود فردي رائع؛ قاد به فريقه لعبور “السبيرز”، والتأهل لدور الثمانية.

وتأهّل “دينامو زغرب”، بعد فوزه بمجموع المباراتيْن بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن، إذ خسر موقعة الذهاب في لندن بهدفيْن دون مقابل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية