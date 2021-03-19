انتهت فعاليات قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 / 2021، وأسفرت عن مباريات نارية بين كبرى أندية القارة العجوز.
وسيصطدم فريق باريس سان جيرمان بحامل اللقب بايرن ميونخ الألماني، والذي لعب أمامه في نهائي النسخة الماضية.
بينما سيواجه ريال مدريد الإسباني منافسه ليفربول، في تكرار لنهائي نسخة 2018 التي فاز بها المرينجي بثلاثة أهداف لهدف.
قرعة ربع النهائي
|1
|مانشستر سيتي
|×
|بوروسيا دورتموند
|2
|بورتو
|×
|تشيلسي
|3
|بايرن ميونخ
|×
|باريس سان جيرمان
|4
|ريال مدريد
|×
|ليفربول
قرعة نصف النهائي
– الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)
– الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)
مواعيد ربع النهائي
6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.
مواعيد نصف النهائي
27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.
4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.
موعد النهائي
المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.
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