مواعيد ربع النهائي

6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.

مواعيد نصف النهائي

27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.

موعد النهائي

المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.