انتهت فعاليات قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 / 2021، وأسفرت عن مباريات نارية بين كبرى أندية القارة العجوز.

وسيصطدم فريق باريس سان جيرمان بحامل اللقب بايرن ميونخ الألماني، والذي لعب أمامه في نهائي النسخة الماضية.

بينما سيواجه ريال مدريد الإسباني منافسه ليفربول، في تكرار لنهائي نسخة 2018 التي فاز بها المرينجي بثلاثة أهداف لهدف.