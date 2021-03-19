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مدافع الأهلي بنغازي “بن عامر” ضمن التشكيلة المثالية للكونفدرالية

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمّت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مدافع الأهلي بنغازي، الطاهر بن عامر.

وتألق “بن عامر” مع النادي الأهلي، في مباراته أمام وفاق سطيف، في الكونفدرالية الأفريقية، التي احتضنها ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت لصالح ممثل الكرة الليبية بهدف دون ردّ، أحرزه جبريل مرسال في الدقيقة الثالثة.

“بن عامر”؛ قدّم، رفقة خط دفاع الأهلي، مباراةً كبيرةً، واستبسلوا في الدفاع عن الفوز المستحق، ليحيوا آمالهم بقوة في بلوغ ربع النهائي، خاصةً أن الأهلي سيلتقي فريقيْ “أورلاندو بيراتس وأنيمبا” على ملعب شهداء بنينا في الجولات القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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