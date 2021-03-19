عقب فوزهم على سطيف الجزائري.. إدارة الأهلي بنغازي ترصد مكافأةً ماليةً للاعبين

رصدت إدارة النادي الأهلي بنغازي مكافأةً ماليةً للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب فوزهم على حساب وفاق سطيف الجزائري، ضمن الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وجاءت هذه المكافأة عقب فوز الفريق على وفاق سطيف الجزائري بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في القاهرة.

وسيُواجه الفريق مباراته القادمة “اورلاندو برايتس” الجنوب أفريقي، بملعب بنينا في الجولة الثالثة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في مجموعته، برصيد ثلاثة نقاط، جمعها من مباراتيْن، حيث خسر الاولى أمام انيمبا النيجيري وتفوق في الثانية على وفاق سطيف الجزائري.

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