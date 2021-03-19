“الكاف” يختار “الهوني” بين الأفضل في دوري الأبطال

تواجد اللاعب الدولي الليبي، حمدو الهوني، ضمن التشكيلة الأفضل للجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

“الهوني”؛ قاد فريقه الترجي إلى الدور الربع النهائي بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد أمام “الزمالك”؛ ليُسجّل، بالتالي، الفوز الأول للفريق التونسي على الملاعب المصرية.

“الهوني”، الذي كان حديث الصحافة المصرية الأيام الماضية بعد تألقه اللافت أمام “الزمالك”؛ اختاره الكاف ليكون مرشحًا ضمن قائمة أفضل لاعب في الجولة الرابعة، كما اختيار هدفه في مرمى “جنش”، ضمن أفضل ثلاثة أهداف في الجولة.

ويشهد “الهوني”، هذه الأيام، فترة انتعاش كبيرة قبل أيام فقط من مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي في تصفيات “الكان”.

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