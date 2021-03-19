كورونا يؤجل مواجهة إنتر وساسولو

تقرير| 218

اتفقت رابطة الدوري الإيطالي والسلطات الصحية في مدينة ميلانو على تأجيل مواجهة إنتر وساسولو رسمياً ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي بعد موجهة الإصابات بفيروس كورونا التي تعرض لها لاعبو النيراتزوري.

وأعلن إنتر خلال ثلاثة أيام إصابة 4 لاعبين بدأت من دانييلو دامبروزيو الذي بدأت عليه الأعراض منذ سفر الفريق إلى تورينو في الجولة الماضية إضافة إلى الحارس سمير هندانوفيتش وكل من ستيفان دي فري وماتياس فيسينو .

كما أعلن متصدر الدوري الإيطالي بعد الإصابات الأخيرة بين لاعبيه في بيان رسمي، التعليق الفوري لأي نشاط لأربعة أيام ومنع سفر اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية منتصف الأسبوع، كما أوضح بيان إنتر أن إعادة المسحات الجزئية للفريق بأكمله ستجرى في 22 من الشهر الجاري قبل استئناف النشاط مجدداً .

وجاء التأجيل الرسمي مباشرة بعد طلب رسمي من قبل السلطات الصحية في ميلانو تخوفاً من انتشار أكبر للفيروس والموافقة كانت بشكل مباشر من رابطة الدوري الإيطالي.

وقد تؤثر موجة كورونا بشكل أو بآخر على مسار جدول الدوري الإيطالي فالتأجيل قد يطال عدة مباريات آخرى بحسب السلطات الصحية في البلاد بعد عدد الإصابات الكبير داخل إيطاليا، وهي موجهة قد تغير شكل الفرق ومستوياتهم الفنية.

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