دي روسي ينضم للجهاز الفني للأتزوري

انضم اللاعب الدولي السابق دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني، وذلك قبيل أنطلاق كأس أمم أوروبا بأربعة أشهر .

وبحسب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فإن دي روسي البالغ 37 عاماً سيشغل منصب المعاون التقني حتى نهاية كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، حيث سيبدأ عمله الجديد نهاية الأسبوع الجاري قبل خوض الأتزوري ثلاث مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 أمام كل من إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا .

وقال ي روسي إنه فخور لانطلاقة المسيرة الجديدة مع منتخب بلاده إيطاليا، كما أن العمل مع المدرب روبيرتو مانشيني سيضيف له الكثير في المجال التدريبي .

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