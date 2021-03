قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم.

ويحصل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات رقم قياسي، على راتب شهري فلكي، يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.

في المقابل، يتقاضى غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، راتبا شهريا بقيمة 3.8 مليون جنيه إسترليني.

وعلى مدار عام كامل، يحصل ميسي على 107.6 مليون جنيه إسترليني قبل احتساب الضرائب، مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني لرونالدو.

ويتربع كل من ميسي ورونالدو على عرش الكرة العالمية لسنوات طويلة، ولذا فليس غريبا أن يتصدرا قائمة أعلى نجوم الكرة أجرا.

وخلفهما، يأتي نجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، براتب سنوي يصل إلى 31.3 مليون جنيه إسترليني.

وفي المركز الرابع، حل مهاجم برشلونة، الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، الذي يحصل على راتب سنوي، يقدر بنحو 29.7 مليون جنيه إسترليني.

ويتساوى مع غريزمان في قيمة الراتب، زميله السابق في برشلونة، الأوروغوياني الدولي، لويس سواريز، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي أتلتيكو مدريد.

وتصدر الويلزي الدولي غاريث بيل، جناح ريال مدريد المعار لتوتنهام الإنجليزي، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، بواقع 25.6 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وفي الدوري الألماني، شغل لاعبو بايرن ميونيخ المراكز الخمسة الأولى في القائمة، حيث تواجد روبرت ليفاندوفسكي، بجانب مانويل نوير على رأس القائمة، براتب 17.4 مليون جنيه إسترليني سنويا، ثم ليروي سانيه، في المركز الثالث، براتب قيمته 15.36 مليون جنيه إسترليني. وفقا لروسيا اليوم.

وجاء توماس مولر في المركز الرابع، بـ13.2 مليون جنيه إسترليني سنويا، ثم لوكاس هيرنانديز في المركز الخامس، بـ11.2 مليون جنيه إسترليني.

The post قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرا في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا