الزوي يقود كاظمة للفوز في الدوري الكويتي

قاد اللاعب الليبي أكرم الزوي فريقه كاظمة لتحقيق فوز ثمين على حساب النصر ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وشهدت المباراة تواجد الدولي الليبي أحمد التوبي منذ البداية مع الكاظمة والذي افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق هاريسون كاردوسو قبل ان يعدل دينين سيسوجو النتيجة للنصر في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

واقحم مدرب الكاظمة الليبي اكرم الزوي في أول ظهور له بعد الإصابة ليمنح فريقه ركلة جزاء في الدقيقة التسعين ليحرز منها ناصر الحجيري الهدف الثاني، وتقدم بهذا الفوز كاظمة للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما تراجع النصر الترتيب الخامس بعدما توقف عند النقطة 14.

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