صراع متجدد في ربع نهائي أبطال أوروبا

تقرير 218

قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حملت مواجهات مرتقبة بين أبرز أندية القارة العجوز هذا الموسم والسنوات الأخيرة .

القرعة وضعت حامل لقب النسخة الأخيرة بايرن ميونيخ في مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان وصيف الموسم الماضي في تكرار لنهائي لشبونة والذي حصد به الفريق البافاري اللقب السادس له في البطولة الأغلى أوروبياً .

كما أسفرت القرعة عن صدام إسباني إنجليزي بين ريال مدريد وليفربول في إعادة لنهائي عام ألفين وثمانية عشر الذي أقيم في كييف الأوكرانية والذي حصد به الفريق الملكي اللقب الأخير له في بطولته المفضلة .

متصدر البريمرليغ مانشستر سيتي سيكون أمام أختبار ليس بالهين عندما يستقبل بروسيا دورتموند في مواجهة سيسعى خلالها الفريق السماوي لكسر النحس والتأهل إلى نصف النهائي بعد غياب طويل كما أن الأفضلية التي يملكها فريق المدرب بيب غوارديولا قد تكون سبباً في إقصاء رفقاء هالاند وسانشو من البطولة الأوروبية ، الفرق الإنجليزية لن تنهي طريقها الأوروبي إلا بمواجهة بين تشيلسي وبورتو

ورغم أن الكفة تميل نحو الفريق اللندني الأكثر خبرة بالأدوار الإقصائية لأبطال أوروبا والنتائج الإيجابية التي يسجلها فريق المدرب توماس توخيل ، إلا أن التنين البرتغالي قد لايكون بالصيد السهل بعد المواجهتين الكبيرتين التي عبر خلالها يوفنتوس في الدور الماضي .

صدامات أوروبية كبرى بين أبزر الأندية والمدربين ، مواجهات بطابع النهائيات الماضية التاريخية والهدف التتويج بذات الأذنين الكبيرتين في موسم إستثنائي جديد في ظل أزمة كورونا .

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