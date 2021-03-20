أندية رياضية تجتمع لوضع معايير مرشحها لرئاسة اتحاد الكرة

بنغازي 20 مارس 2021 (وال) – اجتمع إثنان وعشرون ناديا رياضيا من بنغازي والجبل الأخضر وإجدابيا وطبرق بقاعة اجتماعات فندق زهرة البطنان بنغازي وذلك لمناقشة كيفية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المزمع إقامتها يوم السبت المقبل الموافق للسابع عشر من مارس الجاري بمدينة طبرق.

المجتمعون اتفقوا على ضرورة وضع معايير خاصة لمن سيتقدم لرئاسة الاتحاد والسعي للدفع بدماء جديدة للنهوض بالرياضة عامة وكرة القدم خاصة وأكدوا على تشكيل لجنة للاتصال ببقية الأندية ولملمة الصفوف في أسرع وقت ممكن نظرا لقرب موعد الانتخابات.

وكالة الأنباء تابعت الاجتماع وتحصلت على تصريحات مهمة من رؤساء بعض الأندية بالصوت والصورة نوافيكم بها لاحقا بعد عملية المونتاج . (وال – بنغازي) ف ح

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