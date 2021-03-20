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دجوكوفيتش يعلن انسحابه من ميامي للأستاذة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش انسحابه من بطولتي ميامي لأساتذة التنس والمقررة إقامتها في الفترة من 24 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل .

وذكر دجوكوفيتش إلى أنه متأسف لعدم قدرته إلى السفر هذا العام إلى ميامي وخوض البطولة، وأشار اللاعب الصربي إلى أنه يحتاج لإيجاد التوازن بين مشاركاته في البطولات والتواجد مع عائلته، كما سيتطلع إلى العودة في البطولة خلال العام المقبل .

وتشهد نسخة هذا العام من بطولة ميامي المفتوحة للتنس غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين أبرزهم الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر إضافة إلى النمساوي دومنيك ثيم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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