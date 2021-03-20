دجوكوفيتش يعلن انسحابه من ميامي للأستاذة

أعلن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش انسحابه من بطولتي ميامي لأساتذة التنس والمقررة إقامتها في الفترة من 24 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل .

وذكر دجوكوفيتش إلى أنه متأسف لعدم قدرته إلى السفر هذا العام إلى ميامي وخوض البطولة، وأشار اللاعب الصربي إلى أنه يحتاج لإيجاد التوازن بين مشاركاته في البطولات والتواجد مع عائلته، كما سيتطلع إلى العودة في البطولة خلال العام المقبل .

وتشهد نسخة هذا العام من بطولة ميامي المفتوحة للتنس غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين أبرزهم الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر إضافة إلى النمساوي دومنيك ثيم .

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