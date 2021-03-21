“الفرسان” يستعدّون لمواجهة المنتخب التونسي

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بمنتخب تونس مساء الخميس القادم، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

المنتخب التقى ودياً فريق الصداقة بملعب شهداء بنينا، واستطاع تحقيق فوز معنوي بهدف دون مقابل سجله ربيع شادي.

آخر الأخبار من معسكر بنغازي أشارت إلى التحاق ثنائي الأهلي بنغازي علي يوسف ومراد الوحيشي، بعد الأداء القوي الذي قدّمه اللاعبان في مباراة فريقهم أمام وفاق سطيف الجزائري.

لقاء تونس لن يكون سهلاً رغم النواقص التي يعاني منها المنتخب التونسي، فبالإضافة إلى كونها المباراة الأولى للعناصر الوطنية في ليبيا بعد سنوات سبع عجاف فهي أيضا الأولى لزوران فيليبوفيتش في قيادة المنتخب الأول.

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