“هاتريك ليفاندوفيسكي” يقود البافاري لاكتساح شتوتجارت

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه شتوتجارت بأربعة أهداف دون مقابل، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

وتعرّض الظهير الكندي ألفونسو للطرد في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يفتتح هدّاف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي النتيجة في الدقيقة السابعة عشرة، وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين، وعاد ليفاندوفيسكي لإضافة الهدف الثاني له والثالث للبافاري من كرة رأسية، قبل أن يسجل الهاتريك في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

ليرفع العملاق البافاري رصيده إلى إحدى وستين نقطة، مواصلاً صدارة ترتيب البوندسليغا، فيما توقف شتوتجارت في المركز الثامن بست وثلاثين.

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