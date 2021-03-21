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ميلان يطمح لاستعادة التوازن في اختبار “أرتيميو فرانكي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يأمل ميلان استعادة توازنه بعد الخسارة الأخيرة أمام نابولي عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا على ملعب “أرتيميو فرانكي”، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدخل الروسونيري بهدف العودة بالنقاط الثلاث ومواصلة ملاحقة إنتر المتصدر، حيث يتأخر عليه بفارق تسع نقاط، وستكون فرصة لتقليص الفارق مؤقتاً في ظل تأجيل مواجهة إنتر أمام ساسولو.

وسيستعيد ميلان جهود زلاتان إبراهيموفيتش بعد المشاركة أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، والذي ودّع خلاله الفريق المسابقة الأوروبية.

من جهة أخرى سيسعى الفيولا لمواصلة حصد النقاط بعد فوزه الأخير على بينيفينتو في الجولة الماضية، والابتعاد عن المراكز المتراجعة في السيريا آ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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