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“بنزيما” يواصل التألق ويقود الريال لعبور “سيلتا فيجو”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ريال مدريد تحقيق الانتصارات بعدما عاد بالنقاط الثلاث من ملعب بلايدوس، بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثامنة والعشرين من الليغا.

وتقدّم الميرينغي في النتيجة عبر هدّاف الفريق كريم بنزيما في الدقيقة العشرين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد الهداف الفرنسي لإضافة الهدف الثاني بعد عشر دقائق مستغلاً خطأً دفاعياً من أصحاب الأرض، وقلّص سيلتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق من رأسية سانتي مينا.

وعاد بنزيما ليصنع الهدف الثالث للريال والذي سَجّله ماركو أسينسيو في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى ستين نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً وليتأخر عن أتلتيكو مدريد المتصدر بثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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