أبونواره و شاكة يرفعان شعار الكفاءة في حملتهما الانتخابية

أقام المرشحان لانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال أبو نوارة وإبراهيم شاكة مؤتمرين صحفيين منفردين وذلك لتقديم برنامجها الانتخابي لرئاسة اتحاد اللعبة.

وشدد كلا من شاكة وأوبونوارة على ضرورة انتخاب المؤهلين وذوي الكفاءات لتطوير كرة القدم في البلاد.

دعا المترشح لمنصب رئيسِ الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال أبنوارة الوسط الرياضي إلى تحملِ المسؤوليّة خلال انتخابات اتحاد الكرة، مضيفا في تصريحٍ خاص لقناة ليبيا الأحرار أن الانتخاب لا بد أن يكون من خلال المؤهلين وذوي الكفاءات لتطوير كرة القدم في البلاد

فيما قال إبراهيم شاكة المترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم لليبيا الأحرار أنه يتمنى على أعضاء الجمعية العمومية أن يبتعدوا عن الجهوية في انتخابات اتحاد الكرة و أوضح شاكة أنه في حال انتخابه على رأس اتحاد الكرة سيتعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد.

يذكر أن انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم ستقام يوم السبت القادم بمدينة طبرق.

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