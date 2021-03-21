صراع مُشتعل في “ديربي الشمس” للمنافسة الأوروبية

تقرير| 218

قمة مرتقبة في الجولة 28 من الدوري الإيطالي ستجمع روما أمام نابولي في ديربي الشمس والتساوي في عدد النقاط عنوان الصراع بينهما لإستكمال طموح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

صراع التأهل إلى أبطال أوروبا أو صراع الـ50 نقطة كما يعرف في الموسم نظرا لتساوي الفريقين في عدد النقاط في موسم يعد بارزا لهما على الصعيد المحلي مع أفضيلية أوروبية لأبناء المدرب باولو فونسيكا الذين يعدون الفريق الإيطالي الوحيد المتواجد في البطولات الأوروبية.

وستكون زيارة نابولي إلى الأولمبيكو مهمة للفريق الذي تنقصه مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس ستقام في أبريل المقبل، وفي حال العودة بنتيجة إيجابية أمام روما سيكون فريق المدرب جينارو غاتوزو الأقرب للتأهل لدوري الأبطال ومنافسة أتالانتا للظفر بالمقعد الأخير.

أما روما الذي فقد مواجهته الأخيرة بشكل مفاجئ أمام بارما بثنائية دون مقابل جعلت الفريق يدخل منافسة شرسة ووضعته أمام مواجهات صعبة في مستقبل الدوري أمام إنتر ويوفنتوس وعدة فرق أخرى.

وتواجه الفريقان تاريخيا 147 مرة، حقق الجيالوروسي خلالها الفوز 52 مرة مقابل 45 فوزا للبارتينوبي مقابل التعادل 50 مرة، كما سجل لاعبو الذئاب 190 هدفا بينما سجل أبناء الجنوب 170 هدفا.

تفاصيل ديربي الشمس ربما ينير طريق الأندية ويفتح باب التأهل الأوروبي ولم لا والمنافسة على المراكز الأولى في صراع متواصل حتى نهاية الموسم.

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