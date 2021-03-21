نقابة الإعلاميين الرياضيين تعلن عن موعد الانتخابات لمجلس الإدارة

بنغازي 21 مارس 2021 (وال)- أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة ببنغازي، لمناقشة عدة بنود في جدول الأعمال وإجراء عملية الانتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة.

هذا وجاء ذلك في القرار رقم (3) لسنة 2021 م، تحديد يومي الثالث والرابع من شهر أبريل المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

كما أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف لجنة خاصة لانتخابات مجلس الإدارة للنقابة، تضمن تكليف كلا من الدكتور إبراهيم هدية المجبري رئيسًا، والسيد سعيد فايز الصيد عضوًا، والسيد عوض عبد الله نجم مراقبًا، ولرئيس اللجنة صلاحية الاستعانة لمن يراه مناسبًا لتسهيل المهمة. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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