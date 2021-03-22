سلة النصر تتسلح بمحترف أمريكي للدفاع عن لقب بطولة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس السبت المحترف الأمريكي “تريفيل كوين”، وذلك للانضمام لفريق النصر المستعد للدفاع عن لقبه كبطل للدوري الليبي خلال النهائيات التي ستنطلق بعد غدا الثلاثاء .

وتخرج “كوين” صاحب 24 عام من جامعة نيو مكسيكو وويشغل مركز الجناح، وسبق وأن لعب لفريق نيو غراندي بدوري الليغا D .

من جهة أخرى، وصل صباح اليوم الأحد للعاصمة طرابلس بعثة فريق النصر لكرة السلة استعدادا لخوض النهائيات التي ستنطلق الثلاثاء بقاعة الألعاب الكبرى .

وكان قد تأهل للنهائيات فرق النصر والنادي الأهلي بنغازي من المنطقة الشرقية، فيما تأهلت عن المنطقة الغربيه فرق الأهلي طرابلس والاتحاد واليرموك .