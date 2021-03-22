القميص “770”.. هدية اليوفي لنجمه رونالدو

أهدى نادي يوفنتوس الإيطالي قميصاً استثنائياً لنجمه كريستيانو رونالدو ، احتفالاً بتحقيقه إنجاز جديد قبل مباراة “بنيفنتو” ضمن الدوري الإيطالي الممتاز لكرة.

وحمل القميص-الهدية رقم “770” وقام بتقديمه للدون رئيس النادي “أندريا أنييلي”في إشارة لرصدي رونالدو من الأهداف على مدى مسيرته كما كُتِب على القميص عبارة: “الأعظم في التاريخ”.

وصرح رونالدو في وقت سابق أنه كسرالرقم القياسي للأسطورة “بيليه” البالغ 767 هدفاً في 15 مارس عندما أحرز ثلاثية في مرمى كالياري، فيما لا يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسجل رسمي لهدافي كرة القدم عبر العصور لكن رونالدو منح اللقب لنفسه، حيث كتب الأسبوع الماضي بعد الفوز على كالياري:(أنا سعيد وفخور بالإعلان عن تصدري قائمة الهدافين عبر العصور متجاوزاً رقم بيليه).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية