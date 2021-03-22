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“اللافي” يتفوّق على” الورفلي” في ديربي الدار البيضاء

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديربي الدار البيضاء مشاركةً ليبيةً من الطرفيْن، حيث تواجد مؤيد اللافي مع الوداد، وسند الورفلي من جانب الرجاء.

اللقاء، الذي أقيم لحساب الجولة العاشرة من البطولة المغربية الاحترافية؛ شهد سيطرة “رفاق اللافي” على مجرياته، منذ البداية؛ حيث افتتح أيوب العملود أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة، وضاعف أشرف داري النتيجة في الدقيقة الـ 12.

ورغم محاولات الرجاء العودة في النتيجة؛ إلا أن الوداد فرض سيطرته، وعزّز موقعه في الصدارة برصيد 22 نقطة، وتنقصه مباراة، بينما تجمّد رصيد الرجاء عند المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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