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اللجنة الفنية تُصدر جدول مباريات مرحلة التتويج الأولى والثانية لكرة السلة 2020 -2021

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 مارس 2021 (وال)-أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة الإثنين، جدول مباريات الدوري لمرحلة التتويج الأولى والثانية، عقب سحب قرعة النهائيات بمشاركة ستة فرق.

هذا وسيشارك في مباريات الدوري التتويج ستة فرق هي: المروج، اليرموك، الأهلي طرابلس، الاتحاد، النصر، الأهلي بنغازي.

وتنطلق مباريات مرحلة الذهاب يوم 23 مارس الحالي بدون حضور الجمهور، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر بقاعة طرابلس الكبرى، في حين تنطلق مرحلة الإياب في 31 مارس وحتى 4 أبريل بمجمع سليمان الضراط بدون حضور الجمهور. (وال-طرابلس) س أ/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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