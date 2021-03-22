مدينة طبرق تستعد لاستضافة انتخابات اتحاد الكرة

تسضيف مدينة طبرق يوم السبت القادم انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم حيث يستعد المجلس البلدي بالمدينة لإقامتها بالشكل المطلوب.

في إطار الاستعدادات لإقامة رئيس المجلس البلدي طبرق فرج بو لخطابية وعبد الحكيم الشلماني بحث آخر استعدادات مدينة طبرق لاستقبال انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة كل ما يتعلق بآخر استعدادات المدينة , من النواحي الأمنية والنقل لإنجاح الانتخابات.

يذكر أن مدينة طبرق استضافت الانتخابات في فبراير من العام ألفين وسبعة عشر والتي فاز بها رئيس الاتحاد الليبي السابق المرحوم جمال الجعفري

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