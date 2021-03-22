“برشلونة” يُواصل عروضه القوية.. ويكتسح “سوسيداد”

حقّق “برشلونة” انتصاره الخامس، على التوالي، في الليغا، بعدما حقّق فوزًا عريضًا على مضيفه “ريال سوسيداد”، بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الـ 28 من المسابقة.

وتقدم “برشلونة” بهدف أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ 37، وأضاف الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست الهدف الثاني في الدقيقة الـ 43، وفي الشوط الثاني؛ عاد “ديست” لتسجيل الهدف الثالث.

وبعد دقائق؛ عزز النجم ليونيل ميسي التفوق بالهدف الرابع، وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الخامس في الدقيقة الـ 71، ليقلّص الفريق الباسكي الفارق بهدف أندير بارينتشيا في الدقيقة الـ 77.

وعاد ميسي، ليُكمل السداسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة؛ ليواصل الفريق الكاتالوني ملاحقة الصدارة بعدما رفع رصيده 62 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف “ريال سوسيداد” عند 45 نقطة في المرتبة الخامسة

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