اخبار الرياضة

“نابولي” يحسم “ديربي الشمس” أمام “روما”

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد نابولي بفوز مهمّ، بعدما حسم “ديربي الشمس”، أمام مضيفه “روما”، بثنائية دون مقابل، على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وجاءت هدفا المباراة في منتصف الشوط الأول، حيث افتتح درايس ميرتينز أهداف المباراة في الدقيقة الـ 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإضافة الثنائية في الدقيقة الـ 34.

وبهذه النتيجة؛ يُواصل “البارتينوبي” عروضه القوية في الفترة الأخيرة، ويرفع رصيده إلى 53 نقطة، ليفكّ الشراكة مع “روما”، وينفرد بالمركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام “يوفنتوس”، فيما توقف “روما” في المركز السادس بـ 50 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك