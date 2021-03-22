“نابولي” يحسم “ديربي الشمس” أمام “روما”

عاد نابولي بفوز مهمّ، بعدما حسم “ديربي الشمس”، أمام مضيفه “روما”، بثنائية دون مقابل، على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وجاءت هدفا المباراة في منتصف الشوط الأول، حيث افتتح درايس ميرتينز أهداف المباراة في الدقيقة الـ 27، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإضافة الثنائية في الدقيقة الـ 34.

وبهذه النتيجة؛ يُواصل “البارتينوبي” عروضه القوية في الفترة الأخيرة، ويرفع رصيده إلى 53 نقطة، ليفكّ الشراكة مع “روما”، وينفرد بالمركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام “يوفنتوس”، فيما توقف “روما” في المركز السادس بـ 50 نقطة.

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