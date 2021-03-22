“الفرسان” يطمحون إلى إسعاد الجمهور الليبي

تقرير 218

تحضيراتٌ متواصلةٌ، وتدريباتٌ مكثّفةٌ، وعملٌ شاقٌ؛ هذا هو المشهد في معسكر المنتخب الوطني في بنغازي؛ فالهدف أمام أعين اللاعبين واضحًا، وهو تجاوز تونس في مباراة الخميس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رجال المدرب زوران فيليبوفيتش؛ يسعون إلى إسعاد الجمهور الليبي، في أول مباراة تحتضنها ملاعب ليبيا، بعد غيابٍ استمر سبع السنوات.

اللاعبون المحليون؛ التحقوا تباعًا، فبعد أنيس سلتو ومحمد الترهوني؛ التحق اليوم، الرباعي المحترف في الدوري التونسي وهم “حمدو الهوني ومحمد صولة وأحمد المقصي والمعتصم صبو”.

وسيكون يوم غد هو آخر موعد لالتحاق المحترفين حيث سيلتحق كلٌّ من مؤيد اللافي وسند الورفلي، إضافة إلى المحترف في صفوف “براغا” البرتغالي، المعتصم بالله المصراتي؛ لتكتمل، بالتالي، صفوف “فرسان المتوسط”.

من جهته، يصل المنتخب التونسي إلى مدينة بنغازي يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد من المباراة، نسور قرطاج ضمنوا التأهل إلى “الكان” من الجولة الماضية وسيدخلون موقعة شهداء بنينا، دون أي ضغوط، ولذلك وجب على فرسان المتوسط القتال؛ من أجل الإبقاء على حظوظهم في التأهّل لـ”الكان”.

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