التعادل يحسم الديربي اللندني بين وست هام وأرسنال

حسم التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما مواجهة الديربي اللندني، بعدما قلب أرسنال تأخره بثلاثية إلى التعادل أمام مضيفه وست هام على الملعب الأولمبي، في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جيسي لينغارد أهداف وست هام في الدقيقة الخامسة عشرة، وعزز جارود بوين النتيجة في الدقيقة السابعة عشرة، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين سجل توماس سوتشيك الهدف الثالث للهامرز، وقبل الغانرز النتيجة بعد ست دقائق عبر سوتشيك بالخطأ في مرمى فريقه، وجاء الهدف الثاني عن طريق الخطأ أيضاً عبر كريج داوسون في الدقيقة الحادية والستين، وأكمل ألكسندر لاكازيت الثلاثية بعدما سجل التعادل في الدقيقة الثانية والثمانين .

ليرفع وست هام رصيده إلى تسع وأربعين نقطة، ليواصل مكانه في المركز الخامس متقدماً على أرسنال بسبع نقاط والذي يتواجد في المركز التاسع.

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