ميلان يعود لتحقيق الانتصارات.. وبينيفينتو يفاجئ يوفنتوس في الكالتشيو

تقرير 218

صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لا يزال متواصلاً بعد تأجيل مواجهة المتصدر إنتر أمام ساسولو خلال الجولة الحالية.

يوفنتوس استقبل بينيفينتو على ملعب “أليانز أرينا” في الجولة الثامنة والعشرين في مواجهة بين رفقاء الماضي أندريا بيرلو وفيليبو إنزاغي، النجم كريستيانو رونالدو حاول مباغتة بينيفينتو بعرضية نحو مرماهم وكاد يفتتح التسجيل، فيما حاول ألفارو موراتا افتتاح التسجيل لولا تدخل الحارس والدفاع، فيما اقترب المدافع ماتياس دي ليخت من مباغتة الضيوف لولا تركيز من الحارس مونتيبو، الحارس الإيطالي واصل التألق في الشوط الثاني عدة مرات أمام هجمات متواصلة من البيانكونيري.

قبل أن يباغت بينيفينتو أصحاب الأرض بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعد خطأ مشترك من أرتور ودانييلو في الدقيقة التاسعة والستين عبر أدولفو غايش، هدف استمر به الضيوف حتى نهاية الوقت الأصلي ليكبد يوفنتوس الخسارة الرابعة له هذا الموسم، ويبتعد عن المحافظة على لقبه بطلاً لإيطاليا.

أما في “أرتيميو فرانكي” فرحلة ميلان لمواجهة فيورنتينا لم تكن سهلة، خصوصاً بعد الخسارة الأخيرة للفريق أمام نابولي والخروج من مسابقة اليوروباليغ.

إبراهيموفيتش لم ينتظر سوى تسع دقائق ليفتتح أهداف الروسونيري بعد انفراد دراغوفسيكي، لكن رد الفيولا لم يتأخر والتشيلي إيريك بولغار سجل التعادل من ضربة حرة مباشرة، فرص الاقتراب من تسجيل الهدف الثاني لاحت للبنفسجي في أكثر من مناسبة، والعارضة ردت فرصة إبراهيموفيتش، قبل أن يسجل المخضرم فرانك ريبيري هدف التقدم للفيولا في الدقيقة الحادية والخمسين، لكن ميلان لم يتوقف وأحرز التعادل بعد دقائق عن طريق براهيم دياز، وفي الدقائق الأخيرة جاء الدور على لاعب الوسط هاكان تشالهان أوغلو ليخطف هدف الفوز ونقاط المباراة والتي جعلت ميلان يواصل مطاردة غريمه إنتر صاحب الصدارة.

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