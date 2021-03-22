ليستر سيتي يكمل أضلاع مربع كأس إنجلترا

بلغ ليستر سيتي الدور نصف النهائي بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ووكرز ستاديوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم ليستر في النتيجة عن طريق كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 24، وعدل الشياطين الحمر النتيجة، قبل أن يضيف يوري تيليمانس الهدف الثاني فيما أنهى ليستر الثلاثية في الدقيقة 78 عن طريق إيهيناتشو قبل نهاية الوقت الأصلي.

ليصعد ليستر إلى المربع الذهبي من كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه ساوثهامبتون فيما سيتلتقي مانشستر سيتي أمام تشيلسي في المباراة الأخرى.

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