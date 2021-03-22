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ليستر سيتي يكمل أضلاع مربع كأس إنجلترا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ ليستر سيتي الدور نصف النهائي بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ووكرز ستاديوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم ليستر في النتيجة عن طريق كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 24، وعدل الشياطين الحمر النتيجة، قبل أن يضيف يوري تيليمانس الهدف الثاني فيما أنهى ليستر الثلاثية في الدقيقة 78 عن طريق إيهيناتشو قبل نهاية الوقت الأصلي.

ليصعد ليستر إلى المربع الذهبي من كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه ساوثهامبتون فيما سيتلتقي مانشستر سيتي أمام تشيلسي في المباراة الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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