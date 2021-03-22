اللجنة الطبية: جاهزون للإشراف على مباراة “الفرسان” في بنينا

بدأ الاتحاد الليبي لكرة القدم تحضيراته لمباراة المنتخب الوطني وتونس، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي سيحتضنها ملعب شهداء بنينا في بنغازي، الخميس المقبل.

وشهد مساء أمس، عقد اجتماعٍ مع الطاقم الطبي، الذي سيُشرف على المباراة، كما تم الاتفاق على التفاصيل جميعها، بخصوص اختبارات فيروس “كورونا” التي ستُجرى لجميع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية، إضافة إلى طاقم التحكيم والمراقبين.

وأكدت اللجنة الطبية جاهزيتها للمباراة المُرتقبة، كما تم التنسيق بخصوص جاهزية سيارات الإسعاف التي ستتواجد في ملعب شهداء بنينا، يوم المباراة، كما سيجتمع الاتحاد الليبي مع اللجنة الأمنية لتجهيز كل شيء قبل “موقعة الخميس”.

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