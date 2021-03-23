“عارض صحي” يمنع سيرينا وليامز من بطولة ميامي المفتوحة للتنس

نقلت وكالة رويترز للانباء عن سيرينا وليامز قولها بعدم مشاركتها في بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع في أميركا، إذ تتعافى اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من جراحة في الفم.

يذكر أن اللاعبة الأميركية سيرينا وليامز البالغة من العمر “9” عاماً قد أحرزت اللقب في ميامي “8” مرات، وهو رقم قياسي، لكنها ستغيب عن البطولة إضافةً للعديد من الأسماء البارزة ومنهم نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر.

وأعربت سيرينا في بيان لها عن حزنها من هذا الغياب بقولها: (أنا محبطة بسبب الانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب الخضوع مؤخرا لجراحة في الفم .. ميامي بطولة استثنائية بالنسبة لي لأنها في مدينتي..أنا حزينة لعدم رؤية الجماهير الرائعة هذا العام، لكني أتطلع للعودة قريبا).

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